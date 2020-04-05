富邦金下令：連假曾遊11景點 居家辦公12天

連假風景區人潮引發病毒散布疑慮。富邦金控員工昨晚接到公司通知，考量連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，且未保持社交距離，可能導致公司防疫破口，員工本人或同住親友在四月二日至五日連假期間，曾到政府於四月四日細胞簡訊所載十一景點或風景區旅遊者，無論是否過夜，均於四月六日至四月十七日居家辦公十二天。

新光金昨晚也跟進宣布相同措施。富邦金控表示，政府針對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，富邦金控為確保客戶及全體同仁健康，立即進行同仁假期旅遊足跡調查，並完成未來兩周居家辦公通知及人力調度部署。

中央疫情指揮中心針對十一個景點發出國家級警報，呼籲避免前往。環保署也緊急下令要求這十一個景點必須大消毒，墾丁更是重點區域；且因昨天是收假日，包括桃園及台北車站、西門町等商圈，也再進行消毒。

有鑑於此，屏東縣環保局於昨天上午派防疫消毒隊，針對恆春鎮以及墾丁地區的觀光熱點進行全面消毒。台南市昨針對中央流行疫情指揮中心警示旅遊景點進及交通場站、商圈、夜市、人潮眾多等地進行消毒。

雲林縣北港朝天宮雖被列為警示景點，但進香人潮依舊不斷，廟方總動員加強防疫，每隔十分鐘就廣播請大家拜拜時保持安全距離，所有朝拜的信徒幾乎都戴口罩，參拜時也盡量分流。

廟方指出，以往農曆三月進香平均每天十萬人以上，今年進香團少了很多，但是仍有民眾自行前來參拜，廟方只能採取更嚴密防疫工作。雲林縣長張麗善昨天前往朝天宮，和朝天宮董事長蔡咏鍀商討加強防疫。

中央疫情指揮中心特別發布細胞簡訊警示一出，不少遊客卻步，甚至加快收假腳步；業者則苦著一張臉說，疫情回馬槍一殺，連假後的觀光可能要再度進入寒冬。

民宿業者表示，防疫固然很重要，但是各風景區皆出現人潮，為何只針對墾丁地區，尤其警示簡訊一出，從收假前一天的五成住房率，昨天直接掉到零。

高雄旗山老街遊客多，中央防疫中心發布國家級警報後人潮驟減，約少掉一半，多數老街攤商感到無奈，有人抱怨說，旗山遊客遠不如台南、彰化等地知名景點，被防疫中心點名很委屈。

旗山老街邱姓飲料攤商說，其實只要大家做好自我防護應該就沒問題，以旗山來說，這次清明連假期間只有第二天人潮比較多，沒想到隔天就被防疫中心點名，其實旗山人潮不如台南安平或彰化鹿港等地多，沒道理特別被點名警告。