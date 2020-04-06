指揮中心：防破口 居家檢疫不適勿輕忽

從二月中白牌車司機確診新冠肺炎開始，國內陸續出現多名沒出國、感染源不明的本土確診個案，中央流行疫情指揮中心研判，本土個案恐與居家檢疫或隔離者有關，要求居家檢疫或隔離者，即使十四天內沒事，仍需延長自主健康管理七天，非必要勿出入公共場所，出門全程戴口罩，有症狀立即就醫。

以在北部高級社區擔任女保全確診的本土案為例，無出國史，也找不到感染源，染病後傳給了隔壁社區的一名女性上班族，流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，為調查兩接觸者，已將社區住戶造冊，並針對兩人日常活動足跡展開調查。共匡列接觸者三八八人，當中卅位需居家隔離，採檢八人，六人陰性，兩人採檢中，一人甚至發燒。

莊人祥指出，本土個案恐與居家檢疫或隔離者有關，但每個人的病識感不同，對於有過敏症狀的人來說，咳一下沒有什麼，但風險評估還包括旅遊史、接觸史，這些可能都是確診症狀與新冠肺炎相關的線索。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成指出，新冠肺炎的疑似症狀太多了，具旅遊史風險的民眾應該提高警覺，只要有任何不適，均應就醫，主動提及旅遊史。

例如，案三五五確診婦人警覺性就相當高，她參加過南美洲旅行團，該團已兩人確診，她居家隔離期後都無症狀，但懷疑自己可能是無症狀感染者，主動打電話給衛生單位表達採檢意願，果真確診。