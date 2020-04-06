兩本土案例找到可能感染源 男店員與染疫師曾聊天

中央流行疫情指揮中心昨宣布兩感染源不明的本土案例，都已找到最可能感染源。案三四三、六十多歲婦人疑似被從美國回來的同住丈夫（案三五六）傳染，案三五二、四十多歲男店員曾與日前確診的實踐大學教師聊天喝飲料約一小時，疑似因此感染。

案三四三這名婦人近期無出國史，三月廿日咳嗽、流鼻水，廿四日後多次就醫確診。衛生單位調查接觸者，發現同住丈夫（案三五六）二月廿三日至三月十七日赴美工作，返台時間符合當時的回溯採檢對象，卻因無就醫紀錄不曾採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前研判先生傳染給太太，太太回憶起先生回台後曾輕微腹瀉，但他自認無症狀也沒就醫，因此根據健保就醫紀錄回溯並沒有篩到他，反而是太太感染後才發現他確診。

莊人祥說，針對三月八日至十八日自美國或東亞入境，且曾持健保卡就醫者，指揮中心均發簡訊、致電通知勸說採檢，建議醫師加強採檢。指揮中心統計，上述通知對象達九一三人，已有六九三人配合採檢，其中十二人確診。莊人祥提醒，上述期間回來的民眾，務必提高警覺，檢視自身症狀，如有需要可主動就醫，請醫師評估是否採檢。

至於四十多歲男性店員，指揮中心找到疑似感染源為更早前確診的案三○一、實踐大學男性教師，該名教師三月二日自美返台，六日後出現症狀並多次就醫，廿一日曾與店員一起喝飲料，後來店員於廿六日發燒，教師於三月卅日確診，店員則於四月四日確診。

莊人祥表示，教師三月底確診後，接受疫情調查時，告知這段時間他都在家，忘記提到曾有朋友來訪，故當時接觸者未匡列到這名店員。案三五二所服務的店面不是超商，距離實踐大學很遠，因職場位階較高，接觸客人少，接觸紙鈔也很少。

目前指揮中心感染源不明本土個案，還有六度就醫的北部工作室老闆（案二六八）、發病前曾搭校車去學校交作業的台師大學生（案三二二），以及北部高級社區的女保全（案三三六）。