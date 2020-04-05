專家憂 連假人潮聚集 本土病例恐增加

未來兩周是重要觀察期

清明連假今天結束，政府抗疫進入關鍵兩周。醫界人士指出，連假期間國內觀光景點擠滿人潮，近期新冠肺炎的本土個案很可能因此增加，未來兩周是重要觀察期。

中山附醫婦產科醫師林靜儀日前在臉書發文，呼籲連假在擁擠人潮出遊民眾應戴好口罩、認真洗手，未來七天最好避免出入公共場所。若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽或喪失嗅覺症狀時，應告知醫師最近去了哪裡。

「昨天的台灣！一個月前的義大利！」

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫看到連假旅遊人潮，他在臉書貼文說自己是「非常心灰意冷的急診室醫師」，表達他的憂慮。吳肇鑫說：「昨天的台灣！一個月前的義大利！」光田綜合醫院策略長王詩婷在臉書上表示，看到很多人去墾丁聚餐，露營，她真的非常擔心。

昨天開始搭雙鐵、客運強制戴口罩否則將被罰款。 記者林澔一／攝影

「詢問患者的國內外旅遊史應成為醫師的例行」

彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文指出，醫院、診所現在應該詢問患者的國內外旅遊史，近日恐有一小波發病潮，本土個案可能會增加，未來兩周將是關鍵。

錢建文表示，新冠肺炎疫情至此，台灣已破350名確診個案，且近日雖多為境外移入，但仍有本土個案找不到感染源，詢問患者的國內外旅遊史，應成為醫師的例行問題。

「連假期間與友相聚、或室內活動都應告知」

台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，患者若近日有出遊，就診時告知醫護的資訊不一定僅限清明節11處熱門旅遊景點、也不應侷限在國內旅遊史，有些民眾連假期間與好友相聚、或有室內活動，都應告知，他建議就診患者應告知醫師目前的症狀，最近出沒地，無論室內或室外，接觸的對象等，以便醫師判斷。

政府單位應對新冠肺炎疫情的行動持續升級，行政院會最快本周啟動視訊會議，六都首長可改採視訊參與，行政院會議的座位也將採更寬鬆方式安排，拉大部會官員的接觸距離。