又見忽略症狀！連3天3人隔離期滿才確診

昨天國內新增七例新冠肺炎病例，包括六例境外移入及一例本土病例，其中又見於居家隔離期間忽略症狀，直到隔離結束才確診的個案。從四月二日至四月四日，已有三名案例在隔離期滿才確認，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，民眾出現任何症狀皆可回報，勿自行判斷，延誤診斷。

昨新增的六例境外移入個案中，其中案三五○為卅歲男性，於三月十二日至十八日至美國工作，返國時與一對確診夫妻搭乘同班機，被要求居家隔離，但無須採檢。案三五○居家隔離時，曾輕微腹瀉，隔離最後一天輕微胸悶，皆未主動回報，直到居家隔離期滿當天凌晨，自行開車到附近醫院急診就醫，才通報確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，案三五○平常喝牛奶就會拉肚子，又有抽菸習慣而忽略胸悶，所以並不算是隱匿症狀不報。而四月二日及四月三日，有一對捷奧旅行團夫妻，居家隔離期間也出現腹瀉症狀，但因無發燒等症狀，以為是吃壞肚子，直到赴心臟科回診才被醫師通報採檢。

其實，只要自我警覺高，即使是無症狀感染，也可能在居家隔離期間被採檢發現，同樣是昨天新確診的個案，案三五五為二月中跟團赴南美旅行的六旬婦人，雖無疑似症狀，但因有同團旅客確診，居家隔離期間主動向衛生單位表達檢驗意願，結果確診。

女保全社區 一住戶曾發燒

至於國內出現高級社區女保全確診新冠肺炎（案三三六），指揮中心透過監視錄影帶匡列女保全接觸者，社區中共有二○四名住戶，其中一名住戶過去十四天曾有發燒症狀，被送往醫院採檢，完成採檢後返家等待，期間不得外出。

莊人祥表示，與案三三六在社區中有接觸史的住戶，若有症狀或曾經出國，都符合採檢標準。初步調查，曾和女保全接觸的社區住戶中，皆沒有出國史。目前共採檢七人，包含女保全社區住戶一人、女保全家人五名及鄰近社區女住戶（案三四七）的友人。

昨天新增境外移入案例二男四女，廿多歲至六十多歲，發病前活動地為瑞士、美、德、英及南美洲。出國以工作三例最多、其次就學共兩人，旅行僅一名。目前累計確診三五五例，分別為三○四例境外移入及五十一例本土病例。