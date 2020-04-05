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新聞眼／清明連假過後… 國境之南已成防疫重鎮
清明連假，遊客塞爆墾丁等觀光景點，衛福部長陳時中說，「人潮比我想像的多很多」，甚至不排除發布禁足令。中央官員昨天也接連南下，顯示清明連假人潮群聚後，疫情恐升溫到另一個階段，民眾必須提高警覺。
行政院副院長陳其邁昨天特地南下召集成立「屏東防疫指揮中心恆春前進指揮所」，並和屏東縣長潘孟安、警政署長陳家欽一同討論墾丁防疫；內政部長徐國勇也前往墾管處，和保七總隊了解情況。
防疫形同作戰分工，有人在後勤調度，有人在前線指揮。陳其邁在防疫前期，找經濟部擴大口罩生產線，又找健保署和移民署串連健保卡查旅遊史，原本在後勤統籌的人突然站上第一線；前陣子才大鬧一場的徐國勇、陳家欽也分別南下，中央閣員紛紛南下，顯示清明連假大量遊客群聚後，國境之南已成防疫重鎮。
中央疫情指揮中心發送國家級警報，官員也應有「政治止步」的覺醒，朝野都應該以防疫為最優先。行政院、內政部、警政署、屏東縣政府，從中央到地方，都是防疫的重要關卡，官員親自督軍，也要避免政治作秀之嫌；民眾更應該自我警覺，不是將遊玩視為理所當然、把防疫都丟給官員，最後可能全民都要付出代價。
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