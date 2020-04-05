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捷奧團自認「無症狀」2團員確診

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北報導
指揮中心表示，捷奧團2名肺浸潤團員確診。圖／聯合報系資料照片
指揮中心表示，捷奧團2名肺浸潤團員確診。圖／聯合報系資料照片

捷奧旅行團群聚疫情再擴大，原衛生單位評估僅需居家隔離、無須採檢的十一名團員中，發現兩名自認「無症狀」，就醫檢查卻有肺炎跡象，安排入院採檢，指揮中心表示，兩人已於昨中午確診，預計今天公布；其他九名團員皆採檢中。目前該團八人確診，領隊因新冠肺炎死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，捷奧團中完成居家隔離、但原先無採檢的十一名團員已全數完成採檢，目前確定四月三日對外公布的兩名「無感」肺部浸潤團員感染新冠肺炎，已安排隔離治療中，其他九名團員經檢查無症狀者，可居家檢疫等待結果，有異狀者則安排入院。

針對肺部浸潤卻自覺「無症狀」，莊人祥補充說明，國內有許多確診個案多有類似狀況，需到中度肺炎才能明顯感受到異狀，「若患者平時經常性咳嗽，真的有咳嗽症狀時，反而感覺不出來。」目前捷奧兩名自認「無症狀」肺炎者肺炎情況輕微，因此需影像檢查輔助診斷。

此捷奧旅遊團共十七人，三月五日至十四日出團，指標個案為一名五旬婦人，入境時因發燒在機場遭攔檢確診，該婦同遊家人、領隊及三名團員在居家隔離期間陸續確診，四十多歲領隊甚至不幸過世，成我國第三例新冠肺炎死亡個案。

不料在十四天居家隔離期滿後，捷奧旅遊團中一對夫妻團員在居家隔離期間腹瀉等輕微症狀，但因無發燒等症狀，夫妻兩人起初以為是吃壞肚子，未起疑心，直到赴心臟科回診才被醫師質疑通報採檢確診。指揮中心指揮官陳時中表示，考量該團確診者多，主動追蹤其餘團員採檢。

除捷奧旅行團群聚事件外，據指揮中心資料，國內還有三起旅行團群聚，分別為十七人出國、十三人染疫回台的土耳其團，十人中有六人中鏢確診新冠肺炎的美國團，及卅二人為一團、十人帶病毒返國的埃及旅遊團。

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