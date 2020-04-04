新冠肺炎台灣累計355例釀5死 12人仍重症

新冠肺炎疫情延燒，台灣截至目前累積355例病例，分別為51例本土病例、304例境外移入，確診個案中有5人死亡、12人重症，另有50人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，今天新增的7例個案中，有1例本土感染、6例境外移入，其中本土病例是40多歲男性（案352），近期沒有國外旅遊史，3月30日晚上發燒到診所就醫，第二天沒有上班直接待在家裡，4月1日再次就醫，醫師懷疑才採檢確診，初步匡列9名接觸者。

境外移入方面，案350日前從美國工作返台時，與案197及案202（赴美國探親之夫妻）搭乘同班機，因此列為接觸者，在居家隔離期間出現輕微腹瀉、胸悶症狀，居家隔離期滿後才自行就醫採檢確診。

外界好奇，案350在居家隔離期間明明有症狀卻未通報，而是等到隔離後才自行就醫，是否違反規定。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據了解，該個案回台後就到南部居住，並未與家人同住，隔離期間曾反映有症狀，但隔天又緩解了，隔離期滿後因家人不放心，又和衛生局聯繫才進一步採檢，確診新冠肺炎。

此外，外傳案335和案291為旅行業者，兩人因一起喝咖啡確診，且案335常到外交部洽公。

莊人祥表示，根據目前掌握到的狀況，兩人接觸者共有71人，共7人居家隔離、64人自主健康管理，經查案335跟外交部沒什麼關係。

對於外界相當關心的湖北兩架類包機民眾狀況，莊人祥說，這兩天有一對母子因發燒送醫，目前孩子已經退燒、一採陰性，媽媽還在發燒等待一採結果。