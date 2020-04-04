染疫女保全住山區騎車通勤 研判工作時遭感染

一名北部高級社區女保全近日確診新冠肺炎，指揮中心經連日疫調，共掌握388名接觸者，考量女保全住在偏遠山區且平時騎機車上下班，研判在工作場所遭感染可能性較大。

一名在北部高級社區擔任保全的50多歲女性近日確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），附近社區的40多歲女性住戶昨天也確診；經調查，兩人曾因討論團購、沒戴口罩交談了20分鐘。初步掌握接觸者共142人，6人接受採檢，包括女保全的5名家人以及女住戶1名友人。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心發言人莊人祥表示，該社區200多名住戶加上其餘接觸者共匡列了388人，已採檢7人，其中5人陰性、2人檢驗中，考量個案住在較偏僻的山區且平時騎機車上下班，研判在工作場所被感染可能性高，因此除調閱社區內監視器，也在住戶同意下調閱健保資料。

莊人祥說，至於被女保全傳染的附近社區女住戶，目前已有4名家人、8名社團團友、1名同事居家隔離，醫療院所接觸者都僅健康關懷。