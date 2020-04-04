奧捷團2肺浸潤團員確診 其餘9人檢驗中

奧捷旅遊團群聚延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，昨天2名無症狀卻肺浸潤團員經檢驗確診新冠肺炎，其餘9人檢驗中，會根據採檢時X光是否有異狀等來決定是否住院。

奧捷旅遊團新冠肺炎群聚感染事件延燒，截至昨天，全團17人已有6人染疫，其中1人死亡。指揮中心緊急調查其餘團員，發現有2人明明沒症狀，但一檢查竟肺部浸潤，立即對全團回溯採檢。

莊人祥今天在疫情記者會表示，2名無症狀卻肺浸潤團員經過採檢，確診新冠肺炎，其餘9人仍在採檢中，屆時這9人會根據有沒有症狀以及肺炎來決定是否要住院或是先回家。

莊人祥也表示，之前有許多個案不清楚自己有肺部浸潤，一直到X光、電腦斷層才知道有肺炎，有人可能平常就有一點咳嗽，所以有症狀卻感覺不出來，這跟個人認知有關，需要X光跟電腦輔助診斷。