防漏洞 陳時中：居家檢疫結束前將重新檢視症狀
近期有多起新冠肺炎個案在居家檢疫結束後才自行就醫確診。指揮中心指揮官陳時中今天說，未來在居家檢疫解除隔離前，將重新檢視過去14天症狀，若有被忽略症狀將採檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中，指揮中心持續針對新冠肺炎疑似個案擴大症狀認定、提高警覺，但因居家檢疫後才確診的個案增加，未來會加強居家檢疫解除前的症狀檢視，避免有漏網之魚。
陳時中說，隨疫情進展，在居家檢疫個案開始隔離前，可能對於部分症狀警示不足，像是最近才頻頻冒出來的嗅覺、味覺異常以及腹瀉等，可能就會被忽略掉，因此未來居家檢疫個案解除隔離前，會再次回顧，了解過去14天內的身體狀況，若有任何可能，都會立即採檢。
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