噴「3種水」在口罩上形同吸毒 重症醫：精油也不要

新冠肺炎（COVID-19）肆虐世界各國，引起全球口罩「慌」，儘管我國政府已放寬口罩實名制的規定，從本月9日起，國人在14天內可一次購得9片口罩，尚無法達成每人一天一片口罩的需求，因此不少人開始尋找為口罩消毒、殺菌的方法。日前行政院數位政委唐鳳也拍攝影片，教導民眾如何「乾蒸」口罩以繼續使用。對此，胸腔暨重症醫師黃軒就提醒各位民眾，切勿在口罩上噴灑酒精、漂白水、次氯酸水，因為這樣的行為其實等同於在「吸毒」，而不是消毒。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書上表示，一般民眾容易有錯誤觀念，「以為消毐水，噴在口罩𥚃，就可以更『加倍消毒』了...」但事實上，在口罩上噴灑「酒精」會破壞口罩防水結構；噴灑「漂白水」、「次氯酸水」，這些都是對人體有害的物質。黃軒指出，長期吸入過量的酒精、漂白水及次氯酸水，「形同和自己呼吸氣管，過意不去」。

此外，黃軒表示，「精油」也不建議噴在口罩上，原因就在於「精油分子，本身有極性（分正電性和負電性），會破壞防水層和靜電過濾層」，將會使外科口罩失去效用。且精油若是長時間接觸皮膚，久了更會引發刺激性皮膚炎，「長時間、近距離嗅聞高濃度精油，容易造成『神經鈍化』，造成嗅覺較不敏感」。

黃軒強調，「一般外科口罩或醫療用口罩，之所以可以防止病菌，就是需要有防水層」，因此若是民眾將口罩噴濕，便會失去防止病菌目的；相對地來說，若口罩已經濕了，那就代表一定得進行替換了。