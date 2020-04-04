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新冠肺炎流行高峰期到了嗎？前台大醫分析：意外我們撐這麼久

聯合新聞網 / 綜合報導
前台大感染科主治醫師林氏璧分析新冠肺炎高峰期。圖為義大利醫護人員在防護衣寫上名字。 美聯社
前台大感染科主治醫師林氏璧分析新冠肺炎高峰期。圖為義大利醫護人員在防護衣寫上名字。 美聯社

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球延燒，台灣確診數來到348人、5人死亡，不少人都想問「新冠流行高峰期到了嗎？」前台大感染科主治醫師、現今知名日本旅遊部落客「林氏璧」在臉書解釋說「全球的高峰期，可能差不多就是現在，接下來應該會稍往下走」，而「台灣疫情還沒開始，幾乎都是境外移入，所以沒有是不是到了高峰期的問題。」

知名日本部落客「林氏璧」在臉書「日本自旅旅遊中毒者」發文說，最近很多人問他「新冠流行高峰期到了嗎？」，他認為「全世界的高峰期，可能差不多就是現在。接下來應該會稍往下走，不過每個國家所處的階段不太一樣，因此也不能排除是否有第二波。」

此外，他也說「台灣社區基本上疫情還沒開始，幾乎都境外移入，所以沒有是不是到了高峰期的問題。本土到此刻都還是零星個案，前幾天可能是境外移入的高峰，現在變少了。」，他也表示「我們還處在主要在防堵於境外的第一階段，老實說真的很意外我們可以撐這麼久。其他國家多半已經進入後續的減害。」

他也說明第一階段講究的是「案例追蹤」，將案例還有接觸者隔離，歐美國家因為輕忽不幸錯失把新冠擋住的機會，已經大規模流行後這些精緻疫調就不重要，減害階段重點就是不能讓醫療系統崩潰，所以要把流行曲線拉平，讓高峰期不要這麼嚴重，這階段較無法逐例診斷，重點要放在群聚容易發生或是發生就很嚴重的地方，或是採用延緩高峰來的方式包含社交距離，停止大規模集會、停課停班、禁足令，最嚴厲的手段就是封城。

最後他表示台灣早就在超前部署，現在似乎採取一邊防賭一邊減害的模式，像是已經開始練習社交距離、停止大規模集會、設置了停課標準且準備遠距教學等，台灣目前死亡5例，離疫情爆發中心這麼近，相信已經讓全世界專家跌破眼鏡「我很慶幸我身在台灣。」他也提醒大家「戰役還沒結束，可能連前半場都還沒打完，真正的考驗還在後面，台灣繼續加油！」

新冠肺炎 COVID-19

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