連假墾丁人潮湧現 急診醫擔憂「一個月後恐怖下場」

清明連假被視為新冠肺炎的防疫關鍵時間，屏東墾丁大街也湧現許久不見人潮，但中央建議人與人間保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，指揮中心陳時中也呼籲「若疫情擴大，可能連出門散心的可能都沒了」，對此，新竹新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉貼出墾丁和花東夜市的照片，擔憂的說「希望不要有任何帶原者在其中」，否則一個月後可能會有千人以上感染。

清明連假墾丁重現人潮榮景，甚至連恆春警方也破天荒在街上來回廣播，提醒民眾注意「保持社交距離」，白永嘉醫師在臉書直呼「實在很令人擔憂」，並且強調「希望不要有任何帶原者在其中！」，否則令人害怕的是，一星期後類流感症狀暴增，三星期後負壓隔離病房爆滿，他舉出紐約州當例子，第四例在3月4日確診，到現在已經演變成無法控制的情況，他表示，台灣此刻有一個帶原者在人潮擁擠的地方「一個月後可能千人以上感染」。

他也認為，防疫人員每天工作量這麼大且相當辛苦，醫護、醫檢、放射、呼吸治療師等每天都在醫院堅守，相信這些醫護人員看到這畫面一定很無言又無力，最後他也提醒每一個民眾，雖然目前防疫做的很好，但是「台灣真的不能這樣鬆懈，守住台灣從你我開始！」

看完後網友也紛紛留言「這些人沒在醫院工作真的不怕死，像我雖然在門診工作但每天也是如臨大敵不敢鬆懈，天佑台灣大家平安，大家最近要忍耐盡量不要去人多的地方避免感染。」、「在醫院工作努力的防疫，看到這畫面真的很無言，更無力…」、「大家都貼在一起，哪來的社交距離，這些人真的是講不聽！」、「在地人根本不敢出門」、「不掃墓，結果決定出去玩，這種邏輯也讓人很無言」