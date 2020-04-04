捷奧十七人旅遊團6人確診 爆2團員肺炎無症狀

海外旅行團成新冠肺炎境外移入一大來源，其中已六人確診、領隊染疫死亡的捷奧十七人旅遊團如今再添變數，指揮中心昨表示，衛生單位主動追蹤其餘十一名居家隔離團員，竟發現兩名自認「無症狀」團員就醫檢查證實有肺炎跡象，緊急安排入院採檢，其餘九名也正採檢中。

擴大採檢團員防堵

台大兒童感染科主任黃立民指出，新冠肺炎表現形態多變，想全面圍堵，他認為目前有兩種模式可選，一是入境者普篩，二是確診接觸者全面採檢，尤其接觸密切的旅遊團成員，只要有確診者就應全員檢驗；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，擔憂國內已傳群聚旅遊團，目前先從擴大採檢團員著手。

指揮中心發言人莊人祥表示，捷奧旅遊團群聚昨又增一名確診者（案三四一），這名六旬婦人是四月二日公布的案三三八之妻，兩人都是在居家隔離期間腹瀉等輕微症狀，但因無發燒等症狀，夫妻兩人起初以為是吃壞肚子，未起疑心，直到赴心臟科回診才被醫師質疑通報採檢。

指揮中心為求安心，要求其餘十一名當初認定只需居家隔離、無須檢驗的團員全數採檢，意外發現兩名自覺無症狀者，明顯有肺部浸潤跡象。黃立民指出，類似情況也出現在香港一新冠肺炎確診男童，但因目前對病毒認識有限，暫無法釐清「無症狀」肺炎機轉。

亞東醫院胸腔內科專任主治醫師張晟瑜表示，以目前國內新冠肺炎患者臨床表現分析，肺炎患者仍以輕微肺炎為主，雖然經過X光檢查一定會被發現，但症狀可能只是咳嗽或微喘，若患者本身有抽菸習慣經常性咳嗽或容易因季節更替誘發氣喘，確實可能不易發現異狀，自認無症狀。

專家建議盡速啟動社區篩檢站

捷奧旅遊團陸續傳出團員因自覺無症狀，未主動通報，雖指揮中心認定不符合隱匿不報，但黃立民認為，居家隔離檢疫期間，完全仰賴民眾主動回報症狀不可靠，建議指揮中心盡速啟動社區篩檢站，民眾完成居家隔離檢疫前，需由專業醫護人員評估，無異常者才可解除隔離。