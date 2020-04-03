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疑遭美國返台夫傳染 60多歲婦人11天4度就醫確診

中央社 / 台北3日電

北部一名60多歲女性今天確診新冠肺炎，疑遭美國返台的丈夫傳染。指揮中心調查發現，該個案3月20日出現症狀後，11天內4度到不同院所就醫才確診，將回溯採檢其丈夫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，今天共新增9例新冠肺炎確診病例，2例本土感染、7例境外移入，2例本土病例中有1例為北部社區女保全接觸者，另一例為北部60多歲婦女（案343）。

陳時中說，案343於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；經調查，該個案可能被3月17日從美國返台的丈夫感染，將回溯採檢其丈夫。

指揮中心發言人莊人祥表示，案343自3月20日出現全身痠痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水等症狀，曾自行服用成藥，24日因症狀沒改善到診所就醫用藥，27日因症狀持續又去中醫診所就醫，28日再到另一家診所就醫，30日出現腹瀉症狀，31日到醫院急診就醫後，這才確診。

另一名案347為北部染疫女保全（案336）的接觸者，是附近社區的40多歲女住戶，女保全發病後，兩人曾相約討論團購約20分鐘，期間並未佩戴口罩，可能因此遭傳染。

莊人祥說，據調查，兩人接觸者共142人，6人檢驗中，包括女保全的5名家人以及女住戶1名友人。

陳時中表示，由於社區出入民眾多，會持續追查是否有其他感染源，但目前推測女住戶是遭女保全傳染，但女保全究竟從哪裡染病，還需進一步釐清，強調會擴大社區採檢。

女保全3月17日出現發燒等症狀後，仍持續上班至29日，莊人祥表示，新冠肺炎症狀不是很典型，有時只是發燒，民眾也不見得會留意，呼籲民眾若有發燒、上呼吸道症狀都要立即就醫，在症狀未解除前應和企業請假，避免傳染給他人。

新冠肺炎 COVID-19

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