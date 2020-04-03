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案338涉隱匿症狀 陳時中：疑自認不要緊忽略

中央社 / 台北3日電
案338隔離期間有咳嗽、腹瀉症狀卻未通報，指揮中心指揮官陳時中說，個案過去就有咳嗽症狀，但可能認為沒特別不舒服忽略。 聯合報系資料照片
案338隔離期間有咳嗽、腹瀉症狀卻未通報，指揮中心指揮官陳時中說，個案過去就有咳嗽症狀，但可能認為沒特別不舒服忽略。 聯合報系資料照片

昨天確診新冠肺炎的案338在居家隔離期間曾有症狀卻未通報，疑隱匿症狀。指揮中心指揮官陳時中說，個案過去就有咳嗽症狀，但可能認為沒特別不舒服忽略，籲民眾盡可能都通報。

指揮中心昨天宣布捷、奧旅遊團群聚感染再增一人，是北部一名60多歲男性（案338），居家隔離期間曾出現咳嗽、腹瀉症狀卻未通報，指揮中心將介入調查是否隱匿不報，最重恐開罰新台幣100萬元。

指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在記者會中表示，這是認知問題，案338過去本來就有經常性咳嗽，他自認和過去症狀一樣，也沒有特別嚴重，因此在這種認知情況下，「很難苛求民眾」，就像有時喉嚨癢就會清一下喉嚨，一般人不見得會認為有異狀，但也呼籲民眾，若有不適還是盡可能和防疫人員反映。

陳時中指出，每個人對自覺症狀描述有很大差異性，即便在有經驗疫調人員詢問下，有些人仍認為從以前到現在都這樣，也沒特別不舒服而忽略，因此呼籲民眾不要自行判斷這個症狀要不要緊，應通報交由疫調人員判斷，把健康交給專業人員，降低誤差可能。

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