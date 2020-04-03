武漢肺炎疫情影響 入境人數大幅下降

移民署統計，入境旅客總人數自今年1月起逐月遞減，3月更是大幅下降，主要是受武漢肺炎疫情影響。

為防有症狀入境者返回社區成防疫破口，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，3日起，入境旅客凡有發燒、呼吸道症狀者，機場採檢後直接由防疫車隊送集中檢疫所，等待採檢結果。

內政部移民署統計，今年1月至3月全國入境旅客總人數分別為226萬2692人、113萬6655人、21萬5662人，4月1日至2日共2954人。官員提及，爆發武漢肺炎疫情後，中央指揮中心規劃防疫措施，採逐步推進，入境旅客人數出現逐月遞減。

官員說，今年1月有農曆過年，依往例，入境人數原本就會達高峰，肺炎疫情2月間蔓延，中央指揮中心規劃從其他國家入境後須居家檢疫14天等政策，入境人數開始下降，後續歐美等國爆發疫情，3月間，入境人數遞減更明顯。

他提到，3月間疫情持續嚴峻，中央也推動相關防疫措施，入境人數剩21萬餘人，每天平均人數約7000人，像3月19日、20日分別為6511人、5607人，另4月1日至2日入境人數不到3000人，預估4月總入境人數可能會下降。

官員說，目前是歷年來入境人數最低的一年，今年入境總人數目前逐月遞減，主因是受疫情影響，且像機場內免稅店、餐飲等業者的業績從2月起也開始下滑。

移民署表示，中央疫情指揮中心宣布今天起入境旅客有發燒、呼吸道症狀在機場採檢後送集中檢疫所，國境單位會積極配合執行各項防疫措施。