入境者有疑似症狀送檢疫所首日 母女措手不及

為防有症狀入境者回到社區成防疫破口，今天起入境旅客凡是有發燒、呼吸道症狀者，直接由防疫車隊送到集中檢疫所，等待採檢結果；一名媽媽帶著女兒檢疫時，表示有點措手不及。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，今天起入境旅客只要有發燒、呼吸道症狀，除了在機場要配合採檢，也會依法要求旅客搭乘防疫車隊到指定地點進行集中檢疫，主要希望在等候結果、症狀改善前先到指定地點等待，避免回到社區造成影響。

桃園機場入境班機從清晨4時起陸續抵台，旅客雖然不多，但必須填寫各項防疫資料，並詳述旅行史、居住地與在台聯絡方式、地址，旅客排隊約十多公尺，國境疾管防疫人員均嚴陣以待。

一名家住高雄的媽媽帶著2名小女兒返台時，因小女兒有咳嗽狀況，但並無體溫過高或不適，經疾管人員安排前往位於機場航廈建築外側的檢疫站進行採驗。

這名媽媽於5時10分班機抵台後，經過防疫篩檢站、通關、安排採驗、搭上防疫車隊，時程約2小時，這名媽媽在接受中央社記者訪問時，表示事先並不知道新規定，面對首日的新措施，有點措手不及。

這名媽媽也說，家住高雄，原本家人都開車北上接人，聽到母女需先送檢疫所，只好先安排另做等待。

另外，清晨也有多名航空公司空服人員排隊等候採驗。

桃園機場防疫車隊駕駛向中央社記者表示，從清晨4時到8時，大約超過20組入境乘客在採驗後，搭乘防疫專車前往檢疫所，其中包括家庭成員與個人。

駕駛也發現，有返台的一名女性旅客因身體不適，有發燒、咳嗽等狀況，在採驗過程中身體狀況不佳，步履蹣跚搭上防疫專車。

中央流行疫情指揮中心也說，目前旅客從松山、桃園、小港機場入境後，會就近規劃集中檢疫所，就近檢疫，桃園、小港都已初步選定處所，松山機場還有待討論。有症狀的旅客在機場採檢完，需要等待結果，如果是陰性、症狀也恢復，沒有其他問題，會由醫護人員評估是否回家繼續居家檢疫。