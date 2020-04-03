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防社區感染源引發院內感染 禁止到醫院探病

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君陳雨鑫／台北報導
台大醫院昨晚貼出告示禁止探病。記者林澔一／攝影
台大醫院昨晚貼出告示禁止探病。記者林澔一／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，為避免社區感染源引發院內感染，即日起全面禁止到醫院、照護中心探病。指揮中心醫療應變組副組長、醫事司長石崇良表示，禁令仍留有彈性，例如家屬必須簽署文件、聽取病情解釋等醫療探視等除外，這項有史以來最嚴格的探病限制，預計實施至四月底，再視疫情調整。

新冠肺炎疫情延燒，國內連續多日出現感染來源不明的本土確診案例，雖為社區零星個案卻顯示社區內有不明帶原者，陳時中說，「萬一有社區感染源，到醫院引發院內感染就不好了」，指揮中心發文給各個醫療院所及機構，除了家屬一定要到的情況或醫院特別安排，原則上一律禁止探病，建議改以視訊方式。

石崇良說，雖然各醫院均已限制探病時段及人數，做好院內感控措施，但現階段境外移入個案多，許多地方縣市也另訂更嚴格的規範，指揮中心討論後認為有必要再加強防疫作為。

石崇良指出，並非絕對性的禁止探病，如有病情解釋需要、病況急遽變化時家屬需簽署文件、手術時家屬需在外等待，或安寧病房也需要有家屬陪伴等情況，會視不同醫療需求保有彈性，可入院探病，但禁止一般社會關係上的探視。

此項規定隨疫情調整，石崇良說，將視清明連假過後疫情趨勢，目前預計先實施到四月底。

新冠肺炎 COVID-19 社區感染 陳時中

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