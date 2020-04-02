探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外

疫情指揮中心今天宣布即日起全面禁止探病。指揮中心醫療應變組副組長石崇良說，此規定主要禁止基於社會關係的探病，但若基於法規、解釋病情、醫療需求等3原則者，仍可探病。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，為避免社區感染源引發院內感染，即日起全面禁止到醫院、照護中心探病，未來待疫情獲控制才會解禁，但也訂有彈性，特定狀況下，可不受探病限制規定。

石崇良下午接受記者聯訪時表示，指揮中心曾在2月間祭出人員進出醫院管制措施，像是每天僅限固定的探病時段、每床僅限2人，隨疫情發展，各地衛生局也逐步加嚴規定。

石崇良說，這陣子由於回國者較多，確診個案大多為境外移入病例，為了避免這波疫情禍及醫院，造成院內感染，經專家討論決定再升級管制措施，全面禁止探病，鼓勵透過網路視訊關心家人，降低風險。

他強調，這項政策並不是全面性、絕對性禁止探病，而是禁止基於「社會關係」的探病，但仍保留醫療需求的探病，並將這份彈性的權限留給醫院。

未來符合3大原則的家屬仍可探病，首先是基於法規需要，必須由家屬親自簽署特定同意書或文件；其次是基於病情解釋需要，可由院方通知家屬到院；第三點是基於醫療需求，像是患者面臨重大醫療處置時，必須隨時有家屬在旁等候，或是做胃鏡麻醉時，甦醒階段必須有家屬陪同等，此禁令初步規劃實施至4月底。

石崇良說，國內境外移入病例增加速度快，很多人擔心清明連假出遊潮可能造成第二波疫情，因此連假後的一到兩週將是重要觀察期，屆時將能了解民眾是否落實社交距離、戴口罩等規定，若全民都乖乖遵守，沒有造成後續感染，可能放寬探病禁令。