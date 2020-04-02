入境者有疑似症狀 3日起送集中檢疫所等結果

為防有症狀入境者回到社區成防疫破口，指揮中心今天宣布，3日起，入境旅客凡是有發燒、呼吸道症狀者，在機場採檢後將直接由防疫車隊送到集中檢疫所，等待採檢結果。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會中表示，根據統計，入境旅客截至昨天已降至1500人，但每天邊境仍會遇到約100名有發燒或呼吸道症狀的旅客，因此將強化邊境防疫。

陳宗彥說，明天起，入境旅客只要有發燒、呼吸道症狀，除了在機場要配合採檢，也會依法要求旅客搭乘防疫車隊到指定地點進行集中檢疫，主要希望在等候結果前、症狀改善前先到指定地點待著，避免回到社區造成影響。

陳宗彥指出，目前旅客可能從國內3個機場入境，包括松山、桃園、小港機場，將就近規劃集中檢疫所，就近檢疫，桃園、小港都已初步選定處所，松山機場還有待討論。

他表示，有症狀的旅客在機場採檢完，就會到這些場所等待結果，如果是陰性、症狀也恢復，沒有其他擔憂的問題，會由醫護人員評估是否回家繼續居家檢疫。