東南亞疫情升溫 陳時中：移工管制不排除再加嚴
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，如果東南亞武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未舒緩，不排除繼續加嚴移工入境措施，強化集中檢疫方法及服務。
至於境外聘僱漁工防疫措施，是否要求一人一室、獨立衛浴等條件；陳時中說，漁工是共同生活，回來集中、居家檢疫須區隔社會，這是集體性隔離措施，如果船上條件不好，會請船公司對員工照顧好一點，請勞動部、行政院農業委員會漁業署研議。
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