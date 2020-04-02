快訊

北部高級社區女保全確診 目前接觸7同事5家人

涉掏空遠航！董座張綱維800萬交保遭撤回 北院裁押

東南亞疫情升溫 陳時中：移工管制不排除再加嚴

中央社 / 台北2日電
陳時中。記者楊雅棠／攝影
陳時中。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，如果東南亞武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未舒緩，不排除繼續加嚴移工入境措施，強化集中檢疫方法及服務。

至於境外聘僱漁工防疫措施，是否要求一人一室、獨立衛浴等條件；陳時中說，漁工是共同生活，回來集中、居家檢疫須區隔社會，這是集體性隔離措施，如果船上條件不好，會請船公司對員工照顧好一點，請勞動部、行政院農業委員會漁業署研議。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

總統對陳時中來電害怕也期待 讚有好團隊照顧國家

行政院會官員僅林佳龍戴口罩 陳時中：特定的接觸者

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

網傳陳時中說「端午節前別出門」 本尊澄清：假訊息別再傳

相關新聞

北部女保全染疫 同社區曾出國有症狀者將採檢

中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部一名50多歲女社區保全確診新冠肺炎，感染源不明，目前掌握曾接觸同事7人、家人5人，同社...

探病規則急轉彎 台大宣布明起禁止探視

新冠肺炎疫情持續蔓延，台北榮總和台大醫院昨天才宣布，4月6日起探病須先預約，中央流行疫情指揮中心今下午就宣布即起禁止探病...

新增10例3腹瀉、1腹痛 醫師：腹瀉恐是轉重症指標

中央流行疫情指揮中心今宣布新增十名確診案例，其中有三人主訴有腹瀉症狀、一人腹痛；台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師...

國衛院新冠快篩下周招商 指揮中心：加速驗證上市

國家衛生研究院今宣布已成功用SARS抗體研發出可以檢測武漢肺炎的快篩試劑，短短10到15分鐘就能有結果，將進一步確認快篩...

奧捷團又增確診 居家隔離腹瀉竟撐16天才就醫

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例新冠肺炎確診案例，包括8名境外移入及2名本土案例。境外移入案例當中，有一名60多...

本土新冠確診男發病先腹瀉 張上淳：少數確實如此

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例新冠肺炎確診病例(案330至338)，當中2名為本土個案，其中一名50多歲男性(...

指揮中心第一時間無掌握案269 林佳龍：查有疏失會咎責

確診新冠肺炎案269的觀光局桃園機場旅遊服務中心員工，因接待觀光局主秘兒子案277而遭到感染，甚至連其僅5歲的兒子也確診...

又是喝咖啡 新增本土病例二度就醫確診

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例新冠肺炎確診病例(案330至338)，當中2名為本土個案，其中一名50多歲男性(...

即日起全面禁止醫院或機構探病 疫情緩和才解禁

新冠肺炎疫情持續蔓延，台北榮總和台大醫院昨天才宣布，4月6日起探病須先預約，如未預約者不得進入。中央流行疫情指揮中心指揮...

行政院會官員僅林佳龍戴口罩 陳時中：特定的接觸者

新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情中心日前宣布人與人之間應保持「社交距離」，不然就要戴口罩。但今早行政院長蘇貞昌親自率領各部...

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

中央流行疫情指揮中心今日公布新增10例新冠肺炎確診病例，我國確診總人數來到339人。這10人中包括2例本土個案分別為50...

第二批類包機 一名女子發燒後送現已退燒

滯留湖北的台灣民眾3月29、30日分別搭乘2架飛機返台，第二批類包機共載有214名民眾，一採結果全數陰性，但1名女子昨天...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破93萬！美國超過5000人染病不治

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

西部唯一淨土淪陷！嘉義縣第1例新冠確診 消防員載送壓力大不敢回家

嘉義縣出現新冠肺炎確診首例 西部唯一淨土不再

新增10例新冠確診含2名本土案例 感染源調查中

多國辦事處感謝台灣捐口罩 歐盟代表：台灣幫忙正夯！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。