入境者有症狀直送指定地點集中檢疫 3日上路

為防有症狀入境者回到社區成為防疫破口，指揮中心今天宣布，3日起，所有入境旅客凡是有發燒、呼吸道症狀者，在機場採檢後將直接到指定地點集中檢疫。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會中表示，根據統計，入境旅客截至昨天已降至1500人，但每天邊境仍會遇到約100名有發燒或呼吸道症狀的旅客，因此將強化邊境防疫。

陳宗彥說，明天起，入境旅客只要有發燒、呼吸道症狀，除在機場要配合採檢，也會依法要求旅客搭乘防疫車隊到指定地點進行集中檢疫，主要希望在等候結果前、症狀改善前先到指定地點集中檢疫，避免回到社區造成影響，盼保護邊境和社區防疫。