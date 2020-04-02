女子隨丈夫丹麥探親回台有症狀 一採陰性後轉陽

疫情指揮中心今天宣布新增10例武漢肺炎病例，有8例為境外移入，其中案333日前與丈夫到丹麥探親，回台後出現症狀採檢呈現陰性，但因症狀持續，二採才呈陽性確診。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，今天新增的8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至31日，發病日介於3月14日至28日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

案331於2月27日至3月22日參加南美旅遊團，此團有1人於3月27日確診（案259）。案331於3月28日發病，30日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；此旅遊團截至目前共計2人確診。

案333於1月14日至3月14日與丈夫（案155）同赴丹麥探親，15日出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，20日曾就醫採檢，結果為陰性；後來症狀持續，並於29日發燒，30日經衛生單位安排就醫採檢，今日確診。

案334於1月4日前往加拿大就學，3月7日至19日與案182、303及304同至美國自助旅遊（此團共10人），返國後於30日發病，經衛生單位安排採檢後確診；截至目前該此遊團群聚共5人確診。

案338於3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊（與案61、72、104、108同團），返國後居家隔離，14日發病，30日就醫採檢，於今日確診；此旅遊團截至目前共計5人確診。