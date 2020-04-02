觀光局接機下屬幼兒染疫 所屬幼兒園採檢全陰
觀光局派駐桃園國際機場旅服中心人員因接機，而他自己與幼子也受疫情感染，經檢疫後，結果今天中午出爐，幼子所屬的幼兒園的17例師生，均屬陰性。
桃園市政府新聞處長詹賀舜下午表示，日前交通部觀光局公務員因接待官員小孩遭感染確診，市政府獲中央疾管署同意，採檢幼兒園師生，中午檢驗結果出爐，17位師生皆呈現陰性。
桃園市長鄭文燦表示，因幼兒園空間相對狹小，幼兒園將採取高標準的全園停課措施，至14天隔離期結束，以確保師生健康，市府第一時間也協助幼兒園與周邊環境消毒與整備，讓家長與周邊社區居民能夠安心。
鄭文燦表示，對於聽從長官命令接機受到感染的父子，在獲得應有的道歉與補償前，市府也將提供相關的協助，一起度過治療期。
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