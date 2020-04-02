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無旅遊史社區保全染疫 感染源釐清中

中央社 / 台北2日電
陳時中。聯合報系記者楊雅棠／攝影
陳時中。聯合報系記者楊雅棠／攝影

武漢肺炎延燒，指揮中心今天宣布新增10例武漢肺炎病例，2例本土病例中有一例感染源不明，是一名社區保全，並對社區展開消毒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此消息，他表示，本土個案分別為50多歲男性（案335）及40多歲女性（案336）。

其中案335多日腹瀉不適，曾至診所及醫院就醫，3月20日與案291（印尼境外移入）接觸，3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診；相關接觸者居家隔離中。

案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，診斷初有肺炎情形收治住院採檢，今日確診。

陳時中說，案336是一名社區保全，相關接觸者持續調查中，也告知社區主委通知住戶，早上也對社區做整體消毒，會針對社區接觸者或者曾經有症狀、出國史做進一步調查，以釐清感染源。

新冠肺炎 COVID-19

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