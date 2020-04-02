國衛院研發出新冠肺炎快篩試劑！最快10分鐘有結果

國衛院今天宣布成功以SARS抗體研發出可以檢測新冠肺炎的快篩試劑，短短10到15分鐘就能有結果，將進一步確認快篩試劑的專一性及靈敏度，預計下週啟動招商進行試量產。

新冠肺炎延燒，國家衛生研究院延續過去和國防醫學院共同針對SARS（嚴重急性呼吸道症候群）研究成果，發現新冠肺炎和SARS產生抗體的抗原部位恰巧相同，可望以SARS的抗體檢測新冠肺炎，並發展成快篩試劑，歷經一個多月努力，總算傳來好消息。