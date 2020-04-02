觀光局接機下屬幼兒染疫 所屬幼兒園採驗3例陰性

觀光局派駐桃園國際機場旅服中心人員因接機，而他自己與幼子也受疫情感染，桃園市長鄭文燦今天說，幼子所屬的幼兒園停課到隔離期結束，目前採驗師生3例均屬陰性。

2019冠狀病毒疾病、COVID-19延燒，一名觀光局主管指示下屬接待國外返台兒子，長官兒子及下屬都確診武漢肺炎，這名下屬兒子也受感染。

鄭文燦上午主持桃園市政府防疫專案會時表示，幼童受感染後，幼兒園立即全員停課，進行環境消毒和整備工作，17名師生也進行居家隔離，並進行採檢。

鄭文燦說，目前已有3人採檢陰性反應，其他人採檢結果會在中午過後出爐。另外，幼兒園師生全員停課到隔離期結束，請家長和附近社區安心。

交通部日前表示，這名下屬是觀光局派駐桃園國際機場旅服中心人員，在中央流行處情指揮中心病例確診編號是案269，長官的兒子是案277，根據指揮中心的說法，案269無出國旅遊史，應該是案277傳給案269，案269再傳給自己的孩子。