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上班不累因是雙胞胎輪替？ 陳時中笑：脾氣不好都是我弟弟
今天是愚人節，網路傳出「陳時中是雙胞胎，輪流上班難怪不累」玩笑話。對此，陳時中表示，大多數時間他個性都蠻平和，但有時候脾氣會不好，「那都是我弟弟啦，我替他道歉」。
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例COVID-19（新冠肺炎）病例，均為境外移入，為3男4女。不過，媒體在記者會上提問網路玩笑話的雙胞胎話題，陳時中說，有看到那些圖，今天愚人節，他大部分都很平和，但有時候脾氣不好，「如果脾氣不好那是我弟弟，我替他抱歉」，此話引起現場媒體哈哈大笑。
媒體的雙胞胎笑話提問來自於今天自由時報臉書粉絲專頁的愚人節po文，文中列出「阿中部長是雙胞胎？防疫記者會不吃橘子了，要改吃榴槤？蘋果要發表新產品唐Phone？」等新聞梗，但粉專也特別提醒大家不要被騙了，這些新聞都是假的。
貼文中提到，「陳時中是雙胞胎，輪流上班難怪不累」、「蘋果發表腦控新機，命名為唐Phone」，在網路上引起熱烈討論。
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