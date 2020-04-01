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味覺、嗅覺異常 社區篩檢將擴大

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

疫情指揮中心決定祭出更嚴格的居家檢疫和隔離規定！衛福部長陳時中表示，只要違規一次就必須送集中檢疫所，而且不僅不能領防疫補償，還要罰款和加徵必要費用。此外，社區篩檢對象也擴大，增加味覺和嗅覺異常者。

違規一次集中檢疫

「現在的目標是居家檢疫做得更確實。」陳時中表示，居家檢疫和隔離者只要違規一次，就必須送「集中檢疫所」（過去為2次），不僅不能領防疫補償，還要加徵必要費用和罰款。他也指出，1日增加的7個境外案例都相對單純，分別來自美國和英國，其中機場攔截5人以及居家檢疫2人，目前已有45人解除隔離。

陳時中也說，社區篩檢對象擴大，與之前相比增加「味覺和嗅覺異常」。針對資訊公開的原則，陳時中強調「只要對防疫有幫助的資訊就會公開」，包括年齡區間、性別、接觸者類型、活動史等，除非為了防疫需要，原則上不得公開收治醫院、職業、任職單位等資訊。

不應全面採檢

記者詢問是否應進行「入境者全面採檢」（不管有無症狀），陳時中回應，由於無症狀感染者檢驗不出來，若沒有搭配居家檢疫，他們在外趴趴走的風險非常大。陳時中指出，即使入境者全面篩檢搭配居家檢疫，偽陰性的患者會被重複篩2次，不但浪費篩檢費用，也會讓偽陰性患者的心防下降，造成更大風險。

指揮中心也公布「社交距離注意事項」，第一階段是柔性勸說，人與人之間在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。第二階段則是強制處分，除了醫療、執行公務、維生等必要性活動，禁止所有活動（特別是娛樂活動）。

此外，交通部也鼓勵地方設立「安心防疫旅社」，每房每天補助1,000元，指揮中心也訂定防疫旅館設置與管理指引：包含一人一室單獨衛浴設備；若檢疫者無法生活自理，至多一人陪同；公共場所每天至少消毒一次等等。

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