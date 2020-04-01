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外交官害印度撤僑泡湯？在地台人痛批別造謠
新冠肺炎（CODIV-19）疫情全球升溫，為盡量阻絕病毒擴散，多國實施鎖國封境策略，至今仍多許多台灣人滯留國外無法歸國。然而近來卻有人疑似在網路貼文，指稱因駐印代表的疏失，讓台灣人無法搭乘日航撤僑專機離開，讓網友們群情激憤，痛批是否想再重演一次「外交官之死」？
受疫情影響，印度政府於3月25日起全國封鎖21天，國內外航班一律停止起降，導致許多在印度就學、工作或旅遊的台灣人受困。有鑑於此，台灣駐印度代表處特地與日本航空協調，讓台灣人可隨日本撒僑班機離開，經由日本轉機回台，不過就在今早（1日）日本將台灣旅遊警示從第一級調高至第三級，為此些僑民返鄉路增添許多變數。
1日凌晨時便有人發出夢境文，透露因駐印度代表處未幫忙向該國外交部申請出境，導致多名台人無法登上日本撤僑專機。由於2018年燕子颱風時假新聞流竄，間接導致當時駐大阪外交官死亡事件仍讓眾人記憶深刻，該文立即引爆網友怒火，同時也釣出數名身在印度的網友說明現況。
據在印度工作網友表示，他從抵達印度首日起就感受到外交部的關心，更讚對方即使工作量大也依然親民，封城時也每天關心大家是否健康、糧食是否足夠，甚至還會想辦法協助買不到食物的台灣人。在各國外交官皆撤回時，台灣的外交官們仍留守當地，讓他們感到十分安心。痛批發文者的無知言論會傷害認真且愛台灣的官員，要對方適可而止。
另依《中央社》報導，日航撤僑班機1日至4日的機位已滿，5日、6日的機票要等到明天（2日）才會開放訂位，且訂位電話不太好打。至於日本對台旅遊警示升至三級是否影響會台灣人轉機回台，仍需視日本政府決策而定。
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