離島居民入境新制 即日起須本島完成居家檢疫
為避免海外回國的離島居民成防疫破口，指揮中心今天宣布，即日起離島居民入境後將禁搭國內航班、船隻，必須在本島住家或防疫旅館完成14天居家檢疫後，才可回到離島。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會中宣布此事，他表示，居家檢疫人數截至3月28日達到高峰、約5萬5000多人，截至今早仍有4萬6000多人，為了避免需要居家檢疫者從本島到離島成為防疫破口，未來國內航班、船隻一律禁止搭乘，將安排離島民眾在本島居家檢疫，不論在自己的住家或防疫旅館，都會協助提供，今天起上路。
此外，陳宗彥也表示，禁止在台轉機的禁令將持續延長，已將相關訊息通知航空公司。
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