台灣若大規模檢測新冠肺炎？ 專家：等同按下醫療體系自爆鈕

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，台灣也已突破300例，雖然多數都是境外移入，但也出現零星社區感染個案，令台灣民眾人心惶惶。也因此有許多民眾懷疑：「為什麼不大規模篩檢？」。對此，《東海大學應用物理系》於臉書粉專貼文指出大規模檢驗無異是按下「醫療體系自爆鈕」。

針對大眾的疑惑，《東海大學應用物理系》29日在其臉書粉專貼文分析。文章一開始指出國外出現高死亡率的成因主要就是「醫療過載」，當大批確診者湧入醫院，醫療體系無法承受而崩潰，「許多病人即使進了醫院也無法得到足夠的照顧而死去，甚至連醫療人員在防護不足的情況也染病犧牲」。

接著以台灣檢驗及確診人數的比率計算出台灣的陽性率略低於1%，再以韓國檢驗約30萬人為例，以數據推論如果台灣大規模檢驗可能引發的後果，「這30萬人中，有3000人已經感染（以1%計算），另外29萬7千人是沒事的。檢驗技術再怎麼厲害，一定有『偽陽性』（沒感染者被『確診』），以及『偽陰性』（有感染者卻呈現陰性）的問題。」且這還是在檢驗方法正確率高達99%，錯誤率都只有1%的前提之下。

儘管錯誤率只有1%，然而1%的「偽陰性率」會造成3000個已感染的人中，有30個沒被檢驗出來而被放出去，變成防疫破口。而1%的「偽陽性率」會讓29萬7千個沒被感染的人中有2970人被「確診」，送進負壓隔離病房。

文章再指出一個關鍵，「我國的負壓隔離病房以人口數來說在世界各國中算是不少的，不過也只有1100床。大家看到結果了嗎？『醫療超載』發生了！而且是被沒病的人給擠爆的，天底下還有比這個更荒謬的事情嗎？」且這還是檢驗錯誤率1%的情況，「如果正確率降到95%，偽陽性率5%，那就會有將近1萬5千個沒病的人被『確診』了……」

那麼韓國跟美國為什麼不怕醫療過載也要大規模檢驗呢？文章指出，「偽陽性率」對已有許多人感染的國家而言影響不大，但對實際感染者不多的國家而言卻會造成劇烈影響。

文章甚至直言，歐美跟韓國都是在體認「疫情已經爆掉了」（高真陽性率）之後啟動大規模篩檢，此舉是為了監測整體疫情發展以進行整體損害控制。

而台灣若在此時進行大規模檢測，「無異是按下『醫療體系自爆』的按鈕，一做下去就會直接摧毀我們的醫療體系，接著就是全面潰敗！」文末最後建議：「因此，在前線還沒失守的現在，還是先不要吧！」