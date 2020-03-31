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恐懼四月到來！名醫曝17年前SARS防疫崩潰時間點

聯合新聞網 / 綜合報導
截至目前為止，台灣確診新冠肺炎總數已達322例、5人死亡。圖為消毒情形。本報資料照片
截至目前為止，台灣確診新冠肺炎總數已達322例、5人死亡。圖為消毒情形。本報資料照片

截至目前為止，台灣確診新冠肺炎總數已達322例、5人死亡。中央流行疫情指揮中心每天開記者會直播疫情，告訴國人最新資訊。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文寫道，17年前 SARS 防疫崩潰與和平醫院封院就發生在四月清明節假期過後，揮之不去的夢靨，讓他恐懼四月的到來。

謝宗學以「你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行」為題，表示從無法確定傳染源的新冠肺炎確診病例案268被公布開始，自己每天都會從醫療群組收到多到爆炸的訊息。醫療群組的討論範圍從採檢條件、分流分艙機制，到爆發大規模社區疫情時病室的安排分配、醫療物資的統合，全台醫事人員都為疫情及早準備，希望能在病毒肆虐的巨浪中守住台灣。

謝宗學透露，中央疫情指揮中心每天準時在下午兩點向國人報告最新疫情變化，這背後有無數防疫團隊人員不分晝夜工作。他分析，過去只要超過三天的連續假期結束，開工後一星期內小兒急診室常呈現爆滿狀態。今年的228連假還沒有這麼多境外移入確診病例，如今環境變得更險峻，讓他開始恐懼四月的到來。他呼籲國人清明連假好好待在家，一起為台灣加油。

新冠肺炎 COVID-19 清明節

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