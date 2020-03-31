新冠肺炎再添本土2例 一人感染源還在查

指揮中心指揮官陳時中今天說，新增16例新冠肺炎確診，其中2人本土個案，都沒有出國，但其中一人為確診者接觸者，另一人發病前活動地多在學校和宿舍，感染源還在查。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例，分別為14例境外移入及2例本土。

本土個案分別為70多歲男性（案307）及20多歲男性（案322），近期沒有無出國史。其中案307曾與案122（土耳其境外移入）聚餐，3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診；目前已初步掌握接觸者共46人。

另一本土個案322，在3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。

經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

14例境外移入個案為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期於法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案321是一名無症狀確診者，他在2月9日至3月20日至瑞士工作，返國至今沒有任何不適症狀，但由於同行者中已有1人（案294）確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，並於今日確診。