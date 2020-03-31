快訊

社交距離指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

直播／再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎再添本土2例 一人感染源還在查

中央社 / 記者陳偉婷、余曉涵台北31日電

指揮中心指揮官陳時中今天說，新增16例新冠肺炎確診，其中2人本土個案，都沒有出國，但其中一人為確診者接觸者，另一人發病前活動地多在學校和宿舍，感染源還在查。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例，分別為14例境外移入及2例本土。

本土個案分別為70多歲男性（案307）及20多歲男性（案322），近期沒有無出國史。其中案307曾與案122（土耳其境外移入）聚餐，3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診；目前已初步掌握接觸者共46人。

另一本土個案322，在3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。

經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

14例境外移入個案為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期於法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案321是一名無症狀確診者，他在2月9日至3月20日至瑞士工作，返國至今沒有任何不適症狀，但由於同行者中已有1人（案294）確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，並於今日確診。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

7旬翁沒出國確診 陳時中：曾與土耳其境外移入接觸

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

陳時中：社交距離指引 室外1公尺、室內1.5公尺

要不要普篩找出無症狀感染者？陳時中：台灣還不是時候

相關新聞

台灣確診數破300！新案例「4成共同點」 讓網友氣炸

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診病例已突破80萬人，據中央流行疫情指揮中心今（31）日公布，台灣確診人數也有322例，且多數是境外移入，昨日連台北市長柯文哲都喊話「不要一直放入進來」。網友綜觀近日數據，發現29日公布的確診病例中，高達4成都有一個共同點，讓網友氣炸怒批「腦袋裝什麼？」

社交指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

本周四開始就是清明連假，除民眾祭祖，小朋友更期待踏青，可能會有吃飯、聚會等室內外空間聚集，指揮中心預計天公布「社交距離指...

再二位數攀升！我今16人確診新冠肺炎 14例境外2例本土

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增16例新冠肺炎病例，分別為14例境外移入及2例本土。本土個案分別為70多歲男...

觀光局官「否認請人接待染疫兒子」 還原所有疑點

交通部觀光局內勤主管涉嫌指示桃機旅客服務中心兩人員，到機場管制區接菲律賓工作返台20多歲兒子出關，未料兒子確診新冠肺炎，...

波及員工5歲兒染疫 觀光局主管道歉：病毒到處走

交通部觀光局派駐桃機的旅客服務中心30歲員工（案269）確診新冠肺炎後，其5歲的幼子也感疫。兩人感染源指向是曾「接待」、...

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增16例新冠肺炎病例，分別為14例境外移入及2例本土，指揮中心指揮官陳時中表示...

8%新冠確診嗅味覺異常 決議擴採嗅味覺異常及所有肺炎

中央流行疫情指揮中心今宣布新增16名確診個案，其中2名為本土個案，分別在二度、三度就醫後，因胸部Ｘ光影像出現肺炎跡象而被...

留英學校群聚再一感染新冠肺炎 返台前曾與確診者接觸

中央流行疫情指揮中心今(31)公布國內新增16例新冠肺炎病例，分別為14例境外移入及2例本土。其中境外移入個案，有一20...

7旬翁沒出國確診 陳時中：曾與土耳其境外移入接觸

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例新冠肺炎病例，分別為14例境外移入及2例本土，其中一名本土個案（案307），曾...

獨／機場接待染疫 另一關鍵人出聲：染疫員工主動陪

交通部觀光局內勤主管涉嫌指示桃機旅客服務中心主任及員工，到機場管制區接菲律賓工作返台20多歲兒子出關，隨後三人一同喝咖啡...

照顧返國居檢家人染疫第三例 陳時中：可做更詳細指引

我國短短五天出現三名與返國家人在居家檢疫期間同住，而受到感染案例，衛生單位雖提供相關衛教文宣，但生活細節、起居樣態多元，...

新冠肺炎再添本土2例 一人感染源還在查

指揮中心指揮官陳時中今天說，新增16例新冠肺炎確診，其中2人本土個案，都沒有出國，但其中一人為確診者接觸者，另一人發病前...

熱門新聞

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

圖表看疫情／全球確診破78萬 奧地利推口罩強制令

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部指示拔官降職

實踐大學兼任師發病24天才確診 10名師生居家隔離

長官隱瞞、主管馬屁！觀光局員工痛心害到5歲子 還被指是「叔姪」

桃機員工幼子確診 該幼兒園班級已清消將停班14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。