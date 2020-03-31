台灣確診數破300！新案例「4成共同點」 讓網友氣炸

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診病例已近80萬人，據中央流行疫情指揮中心今（31）日公布，台灣確診人數也有322例，且多數是境外移入，昨日連台北市長柯文哲都喊話「不要一直放入進來」。網友綜觀近日數據，發現29日公布的確診病例中，高達4成都有一個共同點，讓網友氣炸怒批「腦袋裝什麼？」

近日台灣新冠肺炎確診案例大增，有網友在《PTT Gossiping》板貼出一張疾管署於3月29日公布的確診個案列表，發現新增的15例個案，發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史。其中多達6人是旅遊返國，出國日期都是在3月之後。

貼文引發熱議，質問「為什麼三月還是一堆人出國…」、「二月就算了三月七號十號還去玩是頭腦裝Ｘ嗎」、「用生命在旅遊嗎」、「愛玩先害死家人再害死全台灣」，要求政府對染疫者「隔離費自付別給補償金」、「真的是氣到發抖耶怎麼有人可以這麼自私」。

衛福部已於3月21日宣布全球旅遊警示提升至「第三級」，非必要勿出國，自國外入境者，需進行14天居家檢疫，違反居家檢疫規範者最高可罰100萬元。

目前居家檢疫人數，已造成地方政府相關配合人員工作量大增，台北市長柯文哲於30日表示「紐約比武漢還要危險」，向中央喊話「不要一直放人進來」，建議隔離檢疫標準，對陸美返國者標準應一致。