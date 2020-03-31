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《防疫破口系列3》防疫也要防備人性 雙重標準難服眾

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
近日屢傳特權事件，包括張上淳的醫師兒無視勸導出國旅遊，以及觀光局官員子機場喝咖啡等爭議。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
近日屢傳特權事件，包括張上淳的醫師兒無視勸導出國旅遊，以及觀光局官員子機場喝咖啡等爭議。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

防疫難，防堵人性更難！台灣防疫工作前半場廣受好評，但近日屢傳特權事件，包括張上淳的醫師兒無視勸導出國旅遊，以及觀光局官員子機場喝咖啡等爭議。也有些人心存僥倖，以為不會被抓而在檢疫隔離期間趴趴走，或者邀請友人到家中開趴，鑽規定漏洞，都可能成為防疫作戰中的害群之馬。

無視檢疫隔離規範

高雄市王姓留學生日前從美國回到台灣，按規定必須居家檢疫14天，雖然他沒有出門，但竟然找好友到家裡開趴。對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎大罵：「行徑過於囂張」，但也坦言因為並非「確診」案例，所以無法開罰，讓全棟住戶傻眼。蘇揆聞訊後怒稱，這種行徑還是要開罰，也不給予檢疫補貼。

除了鑽漏洞，桃園市員警30日巡邏攔下違規自小客車，竟發現駕車的吳姓男子正是宜蘭縣衛生局列管居家檢疫對象，經了解吳男是因缺錢才擅離居所，想向桃園市的友人借錢，但終被警方查獲。民眾心存僥倖，因細故就可能違規趴趴走，若有毒癮一類需求的族群，更可能鋌而走險出門找毒，無視隔離規定成為防疫破口。

特權迴護難服民心

疫情中心專家張上淳的醫生兒子日前驚爆出國爭議，儘管張上淳的防疫成績受到社會認可，他的兒子也已發表道歉聲明，但時代力量立委邱顯智點出關鍵，台灣社會為何這麼生氣？重點就在「公平問題」。民眾為了防疫願意退讓民主底線，但若缺乏公平，遵守出國禁令的醫護恐氣難平，也會質疑防疫有特權後門可走。

甚至觀光局主秘也在國門上捅出防疫大破口，讓兒子帶病入境立馬傳染給下屬及幼子，自己逃避居家隔離，在交通部和立法院趴趴走。防疫指揮官陳時中對此竟再三迴護，連官員之子的病程都「臨時更正」，被媒體批「防疫搞特權」。

「犧牲自由配合政府的民眾能服氣嗎？」深受全民愛戴的防疫指揮官陳時中，如今已被質疑兩套標準，親自宣布醫護禁止在疫期出國，碰上「淳兒」就說沒違反規定。此外，對滯留湖北民眾說「選了國籍自己承擔」，但開放歐美返台又說「不該責備留學生，母國怎麼拋棄他們？」恐怕這種雙重標準，才是防疫最大破口。

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