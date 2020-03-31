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返國離島居民要搭機才能回家恐引恐慌 立委盼改善流程

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委陳雪生、陳玉珍及民進黨立委楊曜今天質詢時關心返國的離島居民返家問題，行政院長蘇貞昌承諾，會轉達立委的建議給指揮中心研究。記者徐偉真/攝影
國民黨立委陳雪生、陳玉珍及民進黨立委楊曜今天質詢時關心返國的離島居民返家問題，行政院長蘇貞昌承諾，會轉達立委的建議給指揮中心研究。記者徐偉真/攝影

國民黨立委陳雪生、陳玉珍及民進黨立委楊曜今天質詢時表示，依照規定，返國民眾必須進行居家檢疫14天，但離島居民回家還必須從台灣搭飛機，但居家檢疫的民眾是不能搭乘大眾運輸工具的，這樣的規定讓離島居民兩難，希望指揮中心能訂定明確的規範。行政院長蘇貞昌回應，會轉達立委的反應，讓指揮中心評估處理。

陳玉珍說，很多鄉親向她陳情表示，返國民眾要進行居家檢疫14天，但要回家一定要搭飛機，讓其他往返台灣和離島的同機旅客非常擔心；楊曜說飛機是離島居民回家的唯一方式，希望指揮中心能做個完整的標準作業程序，例如座位相隔幾排、穿防護衣等，不然不讓離島居民回家好像怪怪的，但讓他們回家可能也會引起恐慌。

蘇貞昌說，離島居民也是國人同胞，政府都是要保護國人同胞，要怎樣做才安全，有相關專家會議，以指揮中心宣布為準，他沒有管這麼細，並請三位立委可以隨時指教，讓指揮中心加以評估處理。

陳雪生說，現在境外移入的病患數較多，讓金馬澎很擔心，因為離島負壓病房少，萬一離島居民回到離島確診，又在不知情的情況下造成感染，離島勢必關島，這非常危險，現在卻無法可管，只能道德勸說，看是否未來可以勸說後在指揮中心指定的旅館隔離，政府提供每天的補助和慰問，陳雪生並建議行政院是否可以研究一下。

蘇貞昌回答「可以」。

新冠肺炎 COVID-19

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