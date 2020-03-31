名家破解新冠肺炎／吳弘毅：抗體、病毒能並存人體

新冠肺炎確診案例近期快速增加，面對全新病毒，中央流行疫情指揮中心分析我國確診患者狀況，發現部分患者即使體內已有抗體，但在呼吸道仍可偵測到病毒。中興大學獸醫病理生物學研究所教授吳弘毅表示，許多病毒都具有類似特性，民眾無須因此過度恐慌。

吳弘毅解釋，病毒感染人體後，人體免疫系統約在七到十四天內產生抗體，並對抗病毒，如流感；至於新冠病毒為一種全新的冠狀病毒，人體從未接觸過，感染後，體內產生抗體時間將會拉長。因此在對抗過程中，抗體與病毒就有可能同時被偵測到，形成抗體與病毒同時存在的奇特現象。

欲完全消滅 需時端視病毒量

不過，人體免疫系統如欲完全消滅病毒，需耗時一段時間，如果體內某些組織或臟器的病毒量較低，免疫系統消滅病毒的速度就會較快，反之組織或臟器的病毒量較高，消滅時間就較長。

吳弘毅強調，在病毒與免疫系統的戰爭中，會出現多種可能的結果，關鍵在於該病毒的特性、病毒的數目多寡以及當時身體的免疫狀況，所以人體內同時出現抗體與冠狀病毒，並不奇怪。

新冠病毒的生命力是否比其他病毒強？吳弘毅表示，病毒實際上並非生物，必須仰賴細胞生存，用生命力來形容並不恰當；病毒在沒有感染細胞之前，因所處環境的不同，而有不同的存活時間，如環境乾燥高溫，恐幾個小時就會消失，若處於潮濕低溫，存活時間有可能會更長。

免疫力下降 病毒就出來作怪

至於新冠病毒常被形容是「狡猾的病毒」，感染者時陰時陽，吳弘毅解釋，有些病毒趁人體免疫力較強時躲起來，此時病毒量極低。一旦宿主免疫力下降時，就出來作怪，病毒量又再度增加。而正是新冠病毒採檢陰性，再次採檢卻又變成陽性的可能原因之一。

以B、C肝病毒為例，當人體被感染後會引起免疫反應，此時病毒以極低的病毒量躲藏在體內，當免疫系統能力下降，病毒就會跑出來複製，病毒量再度增加。

吳弘毅認為，根據已知資訊，新冠病毒與流感病毒的致病型態有其類似之處，但流感已有疫苗可預防，而新冠病毒疫苗或藥物仍在研發中，但民眾對於新冠病毒也無須過度恐慌，只要遵從專業的意見，做好防疫措施即可。