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如何反駁「紐約比武漢還危險」？ 網一面倒：數字清楚說明

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示自己對於柯文哲所說的「紐約比武漢還危險」這句話感到相當不以為然，於是就詢問其他網友「這句話應該如何反駁？」。 美聯社
一名網友表示自己對於柯文哲所說的「紐約比武漢還危險」這句話感到相當不以為然，於是就詢問其他網友「這句話應該如何反駁？」。 美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，美國紐約近期的確診人數更是不斷激增，目前美國的確診人數已超過14萬人，成為全球確診病例最多的國家。今（30）日上午台北市長柯文哲受訪時表示，從統計數字來看「紐約比武漢還危險」，呼籲中央對居家檢疫要有一致標準，不管是對美國還是中國標準都應一致。對此就有一名網友在PTT中PO文提到，自己對於柯文哲所說的「紐約比武漢還危險」這句話感到相當不以為然，於是就好奇詢問廣大網友「這句話應該如何反駁？」

原PO在文中表示，老實說自己對於柯文哲所說的「紐約比武漢還危險」這句話一點都不相信，並認為這只是因為武漢的確診數據沒公布而已，因此疑惑的問道「大家聽到這句話應該要如何反駁才好？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，網友幾乎一面倒回應「根本無法反駁」，因為從台灣確診的數字來源，清楚說明了確實歐美的疫情相當嚴峻，「鐵的事實啊，台灣的確診數字來源都清楚說明」、「紐約燒不得，武漢已經燒完了」、「武漢回來的目前是比紐約回來的安全啊，從確診數來看的話」、「現在飛武漢也的確比飛紐約安全」、「現在紐約海龜（海歸）的確診人數的確是爆增的，還有什麼疑問？」、「從數據上看，武漢回來的確診率比歐美回來的確診率低」、「就台灣來說，尤其這個月確診病例開始激增，是以歐美居多沒錯」。

也還是有不少網友持不同看法，「不公開透明的最危險，公開透明的還知道怎麼防範」、「真的不要太相信中國的確診數據」、「一個是很危險，另一個超危險」、「台灣數據其實就解釋對歐美真的寬鬆，但當地實際怎樣不一定」。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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