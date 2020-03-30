各國重量級人物力讚台灣防疫全記錄 紐西蘭、加拿大都入列

台灣因為快速且有效地制定各式因應新冠肺炎（COVID-19）的對策，近期備受外媒、國際學者關注。不僅鄰國日本的副首相麻生太郎曾公開力讚台灣對疫情的態度，紐西蘭、以色列總理也曾表示將向台灣的防疫模式看齊。對此，臉書粉專「台灣肉圓世界同行」就整理出近期各國的重量級人物，在公開場合中認證台灣防疫經驗值得學習的片段，引起網友們一陣熱議。

臉書粉專「台灣肉圓世界同行」在本月27日發布一則影片，將各國重要的政治人物近日大讚台灣防疫模式的片段整理出來。第一位是以親民作風深受國民喜愛的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），他在受訪時曾表示，「我們將要緊密地跟隨台灣模式」、「我們將以台灣的經驗作為學習標準」。

第二位則是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），他在本月14號召開記者會，說明將動用科技追蹤新冠肺炎患者的接觸者時，也曾以台灣作為標竿說到：「這個方法已經在台灣試過了，可能很成功」。接下來是德國國會議員布本多弗（Sandra Bubendorfer-Licht），他曾在國會中直言，「有一個國家在新冠肺炎的危機中脫穎而出，展示如何從容地面對，（就是）台灣」，力讚台灣清晰的策略，引來在座議員一陣掌聲。

此外，加拿大保守黨聯邦眾議員庫柏（Michael Cooper）也曾公開呼籲應力挺台灣參與國際討論，將台灣的英文拼音一字一字唸出的舉動，讓全體人員起立鼓掌；日本副首相麻生太郎開酸世界衛生組織（WHO）是「中國衛生組織」之餘，公開認證台灣是這次疫情中處理的最好的國家。

對此，網友們紛紛表示，「謝謝台灣隊長和醫護人員，這一仗我們真的打得很漂亮」、「我們千萬不能輸掉下半場啊！」、「最後一幕，感動到想哭，謝謝遵守防疫醫護與政府的台灣人!」。不過，有人也直言：「希望等疫情過後，他們不會這麼快就忘記……」。