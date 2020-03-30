快訊

慘！裕隆去年大虧244.65億 將減資36%補虧損

四大口罩新制4月9日上路 蘇貞昌PO一張圖讓你秒懂

機場防疫不嚴謹 外籍移工難管理

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

防堵疫情破口，從看守國門做起！台灣雖被譽為世界防疫資優生，但從機場進國門後的檢疫SOP頻被詬病，沒有專人監督應檢疫的搭車返家動線，也欠缺相關說明、標誌、指引、消毒等措施。另如政府雖有規劃防疫計程車，卻仍有白牌車趁隙而入載客，還有非法外籍移工及外配等問題，防疫漏洞仍多。

國門應落實檢疫

國人從歐美等重疫區返台，照理說應有防疫專員引導搭車動線，但日前傳出有確診案例被接機後，竟然跑去喝咖啡聊是非，造成群聚傳染案例增加。此外，搭機者本身被確診的狀況下，機組員也沒有被通知隔離，顯示機場防疫工作並不嚴實。

日前，《德國之聲》記者李澄欣曾批評台灣防疫流程漏洞百出，質疑機場為何未對須居家檢疫者有任何標示機制，桃機澄清，須檢疫者入關途中均有防疫措施說明、標誌、宣導單張及專人指引。另指出，有防疫計程車司機未照規定消毒車廂，桃機說明，有時乘客下車地點不便，司機可能會移至適合場地後再進行消毒。

台灣首例感染新冠病毒死亡者是一名白牌車駕駛，疑因未受規範而成防疫漏洞。「白牌車」是指沒有營執照者。雖然監理單位表示會熱點取締，但也有執業者在遇取締時辯稱是協助載送親友而瞞過取締裁罰。高雄市區監理所表示，會針對白牌車常出沒的地點進行取締，呼籲民眾不要搭乘白牌車，以免增加防疫風險。

外籍移工管理不易

之前台灣出現1例非法印尼看護感染新冠肺炎，勞工局表示，醫院內常有仲介公司、看護中心等單位發放名片主動協助家屬和病患介紹看護，若民眾未詳查居留證等正本證件，容易不小心聘僱到失聯移工，可能因無法掌握非法移工旅遊及接觸史，暴露在感染風險中。內政部長徐國勇曾表示，非法外勞經通報必定嚴加查緝。

台灣日前限制外籍人士入境，針對外籍配偶釋出「簽證自動展延30天」的政策，但仍有在台停留總天數不得逾180天的規定。有外配的丈夫表示，連防疫中心都說現階段搭飛機很危險，那為何還要1張紙本簽證「強迫」外配返國？針對外配停留規定恐成為防疫破口，移民署指出，凡持停飛證明者，都不予簽證逾期處分。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

富邦推出防疫系列影片 洪一中、許晉哲秀活力舞姿

敏成配合政府每日2千萬片口罩政策 拉升日產能達7噸

momo富邦媒捐贈一萬罐護手霜 呵護前線醫護人員的雙手

桃園超前部署住宿型機構防疫演練 強化住民員工安全

相關新聞

【重磅快評】主秘之子染疫 陳時中忘了防疫SOP

交通部觀光局主秘涉指示駐機場旅客服務中心主任及員工接待他兒子返國，結果造成員工及員工的5歲小孩確診，交通部長林佳龍憤怒一...

外媒質疑「武漢肺炎」名稱 陳時中：無歧視意義

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，使用武漢肺炎（COVID-19）是「比較順的講法」，並沒有歧視的意義；從湖北返台的國人...

防疫思考要推「維持安全距離」 台灣虎航表態率先推動

考量新冠毒肺炎疫情十分嚴峻，為提升防疫層級，台灣虎航即日起率先推動「維持安全距離」，以提供旅客一個更安心的搭機環境。

機場防疫不嚴謹 外籍移工難管理

防堵疫情破口，從看守國門做起！台灣雖被譽為世界防疫資優生，但從機場進國門後的檢疫SOP頻被詬病，沒有專人監督應檢疫的搭車返家動線，也欠缺相關說明、標誌、指引、消毒等措施。另如政府雖有規劃防疫計程車，卻仍有白牌車趁隙而入載客，還有非法外籍移工及外配等問題，防疫漏洞仍多。

若有大規模社區感染 侯友宜：封鎖該做就做

新冠肺炎確診案例「案268」曾遊金山、烏來老街 ，若疫情未來擴散，是否有封城的規劃，新北市長侯友宜說，只要大規模的社區感...

指揮中心更正官員之子發病日 認定健康聲明無不實

觀光局官員之子自菲國返台，桃機員工接待時疑遭感染，指揮中心今證實該名員工的未滿十歲兒子也確診。根據中央流行疫情指揮中心前...

觀光局官員接機確診兒 指揮中心：今將採檢官員

觀光局官員之子（案277）自菲國返台，桃機員工（案269）接待時疑遭感染，指揮中心今證實該名員工的未滿十歲兒子也確診。外...

交通部主管指示同仁接待兒染疫 部長：該主管調離原職

交通部觀光局某主管人員涉指示該局駐機場旅客服務同仁接待他的兒子返國，日前其子、接待員工及員工5歲小孩皆確診新冠肺炎，交通...

疫情蔓延屢見歧視 台灣加害也受害

為什麼英國情侶會抱怨台灣檢疫所像監獄？為什麼政治人物李正皓誇大馬來西亞疫情？兩件事都反映出「歧視他國」的現象！西方人歧視台灣人，一如台灣人看輕馬來西亞人，都是先入為主的偏見，我們如果不希望被人歧視，首先要放下對其他國家的歧視。

湖北武漢國人返台 立委籲消歧視註記

針對中國湖北除武漢外陸續解封，國民黨立委30日質詢提出，滯留湖北、武漢台灣人應解除註記。葉毓蘭強調，現在歐美威脅遠大於中國，「美國、義大利更應註記」。陳玉珍則痛批政府歧視湖北台胞，為何要遠走1千公里至上海轉機？陸委會主委陳明通回應說，1千公里並不算遠。

四大口罩新制4月9日上路 蘇貞昌PO一張圖讓你秒懂

行政院長蘇貞昌今（30）日宣布，隨著口罩產能提升，4月9日起新口罩政策上路，將改為每兩周買一次，成人14天可買9片，兒童...

柯文哲批雙標放歐美入境 陳時中：高風險區不排除特別作法

新冠肺炎境外移入病例連日新增，全國居家檢疫人數已近五萬，病例和居家檢疫者集中新北市和台北市，地方首長壓力劇增，北市市長柯...

熱門新聞

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

圖表看疫情／全球確診破73萬！西班牙病例超越中國 伊朗累計破4萬確診

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

新冠肺炎死亡再增一例 案108奧捷團40多歲男性領隊不治

整理包／台灣今增8確診 7例境外1例本土累計306例5死

恐怖！觀光局主管傳「未請假」接染疫子 還跟林佳龍開會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。