機場防疫不嚴謹 外籍移工難管理

防堵疫情破口，從看守國門做起！台灣雖被譽為世界防疫資優生，但從機場進國門後的檢疫SOP頻被詬病，沒有專人監督應檢疫的搭車返家動線，也欠缺相關說明、標誌、指引、消毒等措施。另如政府雖有規劃防疫計程車，卻仍有白牌車趁隙而入載客，還有非法外籍移工及外配等問題，防疫漏洞仍多。

國門應落實檢疫

國人從歐美等重疫區返台，照理說應有防疫專員引導搭車動線，但日前傳出有確診案例被接機後，竟然跑去喝咖啡聊是非，造成群聚傳染案例增加。此外，搭機者本身被確診的狀況下，機組員也沒有被通知隔離，顯示機場防疫工作並不嚴實。

日前，《德國之聲》記者李澄欣曾批評台灣防疫流程漏洞百出，質疑機場為何未對須居家檢疫者有任何標示機制，桃機澄清，須檢疫者入關途中均有防疫措施說明、標誌、宣導單張及專人指引。另指出，有防疫計程車司機未照規定消毒車廂，桃機說明，有時乘客下車地點不便，司機可能會移至適合場地後再進行消毒。

台灣首例感染新冠病毒死亡者是一名白牌車駕駛，疑因未受規範而成防疫漏洞。「白牌車」是指沒有營執照者。雖然監理單位表示會熱點取締，但也有執業者在遇取締時辯稱是協助載送親友而瞞過取締裁罰。高雄市區監理所表示，會針對白牌車常出沒的地點進行取締，呼籲民眾不要搭乘白牌車，以免增加防疫風險。

外籍移工管理不易

之前台灣出現1例非法印尼看護感染新冠肺炎，勞工局表示，醫院內常有仲介公司、看護中心等單位發放名片主動協助家屬和病患介紹看護，若民眾未詳查居留證等正本證件，容易不小心聘僱到失聯移工，可能因無法掌握非法移工旅遊及接觸史，暴露在感染風險中。內政部長徐國勇曾表示，非法外勞經通報必定嚴加查緝。

台灣日前限制外籍人士入境，針對外籍配偶釋出「簽證自動展延30天」的政策，但仍有在台停留總天數不得逾180天的規定。有外配的丈夫表示，連防疫中心都說現階段搭飛機很危險，那為何還要1張紙本簽證「強迫」外配返國？針對外配停留規定恐成為防疫破口，移民署指出，凡持停飛證明者，都不予簽證逾期處分。

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