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湖北武漢國人返台 立委籲消歧視註記

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

針對中國湖北除武漢外陸續解封，國民黨立委30日質詢提出，滯留湖北、武漢台灣人應解除註記。葉毓蘭強調，現在歐美威脅遠大於中國，「美國、義大利更應註記」。陳玉珍則痛批政府歧視湖北台胞，為何要遠走1千公里至上海轉機？陸委會主委陳明通回應說，1千公里並不算遠。

千里轉機欠同理心

「何時會解除對滯留湖北、武漢台灣人的註記？」葉毓蘭表示，若說註記不是處罰、而是風險管理必要，照理講美、義等國更該註記。陳明通回應，當初對於滯留湖北國人註記，用意並不是拒絕回來，而是有這樣的名單，我方才能找到他們、幫助他們，兼顧防疫也讓國人能夠回家。

立委陳玉珍質詢，「台胞能不能自由到四川自己回來？能不能自由從廈門回來？」內政部次長陳宗彥回答說，廈門有廈門的規定，如果湖北國人在廈門隔離14天後，也會同意他入境，但要提出申請，會就個案狀況研判。陳玉珍痛批政府欠缺同理心，可憐台灣人沒辦法自己從廈門回來，還必須走1千公里、從上海回來。

「湖北到廈門也要1千公里。」陳明通說明，也曾考慮成都航班，因為湖北很大，有些地方比較靠近成都，最後指定上海是因為上海航班較多。他補充，曾有一案例在封城前就已出武漢，但由於湖北旅遊史無法入境，此案例後來在廈門隔離14天，陸委會特案簽准回台，入境後再隔離14天，等於全程共隔離28天。

兩岸交流人道考量

民進黨立委葉宜津表示，「不要被外界誤解我們是狠心，對同胞殘忍，是雙重標準在歧視自己的同胞。」她說，事實並不是如此，實務上一直有在談判。陳明通回應，後續的武漢包機都有在商量，談判過程真的很辛苦。新增上海的定期航班，主要考量成都路程遠、航班少，多一個上海飛行點，讓滯留湖北的台灣人多一條回家的路。

海基會董事長張小月也表示，滯留湖北民眾若提出申請都會幫忙遞交，但也要看個案情況是否有特殊性和急迫性，依照防疫中心評估、審查為主。

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