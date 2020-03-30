疫情蔓延屢見歧視 台灣加害也受害

為什麼英國情侶會抱怨台灣檢疫所像監獄？為什麼政治人物李正皓誇大馬來西亞疫情？兩件事都反映出「歧視他國」的現象！西方人歧視台灣人，一如台灣人看輕馬來西亞人，都是先入為主的偏見，我們如果不希望被人歧視，首先要放下對其他國家的歧視。

英國情侶的風波始於一篇《BBC》的報導，英國女子的母親投訴稱台灣的檢疫所有如「監獄」，經指揮中心披露，由於這對情侶宣稱自己沒有錢，才被安置在花蓮縣府的宿舍，每天僅收250元包吃包住，照片中更看不出哪裡像監獄。消息一出，眾多台灣網友湧向《BBC》的臉書抗議，隨後報導遭下架，英國女子也透過管道向台灣政府道歉。

另一起事件則是親民黨籍的政治人物李正皓，在《關鍵時刻》的節目中提到馬來西亞正實施大宵禁，醫護人員因防護衣不夠只能用塑膠袋代替，以及確診患者死亡的遺體太多，只能在路邊埋葬。此言一出，大馬網友紛紛指正錯誤，但李正皓最初只對當時的發言做出澄清，隔天因輿論壓力才公開道歉。

在這兩起事件中，既反映出西方人對台灣的歧視，也凸顯出台灣人對東南亞的看輕，疫情意外揭露出人性醜惡的一面。西方人不僅歧視亞洲人戴口罩的行為，可能也不太相信台灣的防疫措施能夠既完善又人性化。反觀台灣人向來瞧不起東南亞（除新加坡外），可能很多台灣人不知道馬來西亞是「亞洲四小虎」之一，經濟成長快速，也正朝現代化邁進。

這兩件事可以視為個案，也不妨引以為戒，當此地球村時代，從歐美大國的染疫與死亡數字看來，誰也不比誰優越，因此，在疫情蔓延之際，我們需要的是國際上的合作、互助，而不應再戴著有色眼鏡，互相輕蔑才是。

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