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直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

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直播／今天新增8例新冠肺炎病例 又再添2人死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／本報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／本報資料照片

中央流行疫情指揮中心下午14:00召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

今日公布國內新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，其中7例為境外移入、1例為本土案例，台灣目前總確診數已經來到306例，另外又有兩人死亡。

本土個案為未滿10歲男童(案299)，為案269本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚；目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

指揮中心指出，新增之案300與案257、258就讀英國同一所學校，返國前曾與案258密切接觸。案300於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，26日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共3人確診。

案301於2月20日至3月2日至美國旅遊，返國後於3月6日出現咳嗽症狀至診所就醫並診斷為感冒，因症狀未改善，又分別於3月15日及25日就醫，後續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，於28日至醫院就醫並收治住院，經檢驗通報後確診。

案302與案152、222至225及案272等6人就讀英國同一所學校，也曾一同聚餐，案302自3月16日返國至今無疑似症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；截至目前該校相關群聚共7人確診。

案303、304於3月7日至19日與182一同至美國自助旅遊(該團共10人)，2人返國後分別於3月20日及26日發病，經衛生單位安排採檢後確診，為一起旅遊群聚；截至目前該團共3人確診。

案305於2月8日至3月14日赴菲律賓探親，期間曾與案164密切接觸，案305返國後於3月24日發病，經採檢於今日確診。今日新增個案詳情請點我。

新冠肺炎 COVID-19

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