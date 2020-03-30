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台大公衛警告：未保持社交距離 1人1月傳400人

聯合晚報 / 記者陳宛茜／台北報導
防疫下一步將考慮對沒有維持社交距離者開罰。 記者胡經周／攝影
防疫下一步將考慮對沒有維持社交距離者開罰。 記者胡經周／攝影

台大公共衛生學院今天舉行記者會，依據全球對新冠肺炎疫情的預估和我國疫情資料的分析，提出台灣在社區傳染期的防疫需求。台大公衛學院副院長陳秀熙表示，只要台灣能像南韓將快篩成本從一人1500元降低到600元，就能讓擴大檢疫的整體成本低於症狀檢疫。他建議政府擴大檢疫，措施包括採入境者全面檢疫、在社區設「一病特區監測站」進行快篩檢測，讓感染者早做分流。

台大公衛學院院長詹長權分析保持「社交距離」的功效；根據研究，若人與人之間未保持一公尺以上的社交距離，感染新冠肺炎者可在五到六天傳給二點五人；如果讓人與人保持社交距離，便可減少七成五的傳染。政府若不做社交距離的控制，一個人一個月可傳給400人；做控制，一個月只會傳給兩個人。

陳秀熙表示，台灣目前執行的是症狀檢疫，一天檢測量為1500到2000人。美國和南韓、德國則採擴大全面檢疫，美國在短短一周內篩檢80萬人，迅速降低死亡率。以不同的防疫措施介入作成效模擬，發現症狀檢疫可將致死率下降78%、擴大檢疫則可下降89%。

陳秀熙分析擴大檢疫與症狀檢疫的差別。擴大檢疫可以找出無症狀者、輕微症狀者，提高個人居家隔離警戒，避免進入急性呼吸窘迫症，杜絕社區爆發流行。缺點是需較多人力與物力部署監測站採檢，而輕症者住院也會增加醫療負擔。

再計算兩者的成本。若快篩成本為1500元，每減少一個感染人數，擴大檢疫得花98萬元；症狀檢疫則為37萬，台灣可以負擔。但若能像南韓將快篩成本減少至600元，擴大檢疫的整體花費反而比症狀檢疫更省錢。

陳秀熙以新加坡設置「疫病特區監測站」為例，在873個基層診所設置檢測站，免費發放三個月的個人防護物資、六周預防藥物，並做發燒篩檢和病人分流。

新冠肺炎 COVID-19 社交距離

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