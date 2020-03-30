許信良：疫情長 兩岸應善意互動
新冠肺炎全球大流行，亞太和平研究基金會董事長許信良預估新冠肺炎疫情還會延續一年以上，建議接下來在疫苗研發等議題，兩岸應維持善意互動。台灣產經建研社理事長洪奇昌也認為，蔡總統的兩岸政策，應還是會維持在穩健、可預測善意、不挑釁的兩岸關係基調。
兩岸政策協會今天舉行「新冠疫情下的兩岸關係座談會」，對於兩岸政策協會秘書長張百達會中提到，為了釋出兩岸善意，政府應該停止「武漢肺炎」用詞的使用。洪奇昌、許信良表支持，洪奇昌提到，的確不必要刻意強調「武漢肺炎」。另外，對於防疫期間不斷有共軍繞台，許信良則認為，此舉是傷害台灣人民感情、也不利兩岸關係。
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