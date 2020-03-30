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居家隔離檢疫者犧牲小我 指揮中心盼社會別歧視

中央社 / 台北30日電
衛福部次長薛瑞元。　本報系資料照／記者葉信菉攝影
衛福部次長薛瑞元。　本報系資料照／記者葉信菉攝影

台灣目前有數萬名居家檢疫者，疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元今天指出，希望民眾不要對隔離檢疫者另眼相看，這些人犧牲個人權益保護大家，應給支持而非歧視。

台灣近日有數起居家檢疫者確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）且家人也感染的群聚案例，有立委上午在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，社會大眾可能歧視居家檢疫者，或擔心若靠近檢疫者，可能有染病風險而造成社區恐慌。

衛福部次長薛瑞元答復立委質詢時指出，希望民眾不要對居家隔離、居家檢疫者另眼相看，這些人因特別的原因被要求獨處，會對社會比較安全，這是為了大眾而犧牲個人權益。

薛瑞元表示，隔離、檢疫者不是病人，如果是病人，早就到醫院去了，且每個人都有機會變成隔離檢疫者，應接受、給予支持，「但不需要特別去接觸」，可以給予心理上的支持。

此外，薛瑞元在答復時代力量籍立法委員王婉諭質詢時指出，社會不應歧視、甚至在網路肉搜確診者，如果有具體歧視的事證，將指導地方衛生單位開罰，但目前還沒收到相關案件，也歡迎民眾舉報。

新冠肺炎 COVID-19

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