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沒有維持適當社交距離者將開罰？指揮中心3步驟執行

中央社 / 台北30日電
指揮中心擬對沒有維持適當社交距離者開罰。衛福部次長薛瑞元指出，維持社交距離會先訂指引、以輔導教育來推動，讓民眾養成習慣，最後才會對不配合的人開罰。聯合報系記者侯永全／攝影
指揮中心擬對沒有維持適當社交距離者開罰。衛福部次長薛瑞元指出，維持社交距離會先訂指引、以輔導教育來推動，讓民眾養成習慣，最後才會對不配合的人開罰。聯合報系記者侯永全／攝影

疫情指揮中心研擬對沒有維持適當社交距離者開罰。衛福部次長薛瑞元今天指出，維持社交距離會先訂指引、以輔導教育來推動，讓民眾養成習慣，最後才會對不配合的人開罰。

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，疫情指揮中心宣布，若民眾沒有保持適當社交距離，研擬開罰，但相關的細則還在研議，是否還沒有具體規定及動用罰則的情況？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元答詢時指出，適當社交距離一定會以3個步驟執行，第一步先訂出指引，且要各方都有共識；第二步是透過輔導、教育來推動，讓大家都能接受，變成日常的習慣；第三步才會對那些不願意配合的人開罰。

蘇巧慧再詢問，春假假期將屆，請問是否適合家庭聚餐？社交距離應該如何拿捏？她與爸爸一起吃飯也要梅花座。

薛瑞元表示，所謂的聚集要看情況，室內、室外一定有差。如果是室內，要特別注意，若家庭聚會不可免或要一起共餐時，謹記公筷母匙。保持適當的距離是原則，但也不需要違反人性。

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